Uzar, Böğet köyünde yapımı devam eden yol yapımı ve su hattı yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Köylülerin uzun süredir beklediği yol yapım ve su hattı yenileme çalışmalarını başlattıklarını belirten Uzar, şunları kaydetti:

'Halkımızın yaşam standardını yükseltmek ve onlara daha iyi hizmet sunmak bizim en önemli görevimizdir. Bu projelerle hem ulaşım konforunu artıracak hem de daha sağlıklı içme suyu altyapısı sağlayacağız. Çalışmaların sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlanması için gerekli takibi yapıyoruz. İlçemizin her köşesini daha modern ve yaşanabilir kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.'