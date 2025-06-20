Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında yürüyen iki kadına tır çarptı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, bir kadın ise yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Gökdere köyü yakınlarında yaşandı. A.A. (43) idaresindeki 85 AA 283 plakalı tır, yol kenarında yürüyen Yayla Koçyiğit (70) ve Neriman Batmaz’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Yayla Koçyiğit’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Neriman Batmaz ise ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koçyiğit’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, kazaya karışan tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.