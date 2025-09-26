Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacağı belirtildi.

Maç Gelirleri Filistin’e Bağışlanacak

Sivasspor Yönetim Kurulu, bu maçtan elde edilecek tüm gelirlerin “Gazze’deki Soykırıma Sessiz Kalma” sloganı kapsamında, Filistin halkına destek amacıyla bağışlanacağını duyurdu.

Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirileceği ve taraftarların hem takımlarını desteklemek hem de Filistin halkına dayanışma mesajı vermek için stadyuma davet edildiği bildirildi.

