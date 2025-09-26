Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Kırşehir Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve Niha Band grubunun sahne almasıyla başladı.
Ardından mahalli sanatçılar Birol ve Burhan Ertaş, Kırşehir yöresine ait türküler seslendirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Erkut Özkan, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın sevilen eserlerini seslendirdi.
Etkinliğe katılan Kırşehirliler, sanatçıların türkülere eşlik etmesiyle duygusal anlar yaşadı.
Protokol Katılımı
Programda, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sahne alan sanatçılara hediye takdim etti.
Kaynak: AA