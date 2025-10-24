Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından, Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen “Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri”, Keçiören Fatih Stadı’nda yoğun katılımla başladı.

23-26 Ekim tarihleri arasında devam edecek etkinlikte, Sivas’ın kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve el sanatları Ankaralılarla buluşuyor.

“Sivas kültürünü Keçiören’de yaşatmaktan mutluyuz”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını ileterek, “Başkanımız, Sivas kültürünü Keçiören’de en iyi şekilde yaşatmak için büyük bir heyecanla çalıştı. Yiğitliğiyle bilinen Sivaslı hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.