Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı yaşadığı günün erken saatlerinde bir restoranda yemek yediği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, evinde aniden fenalaşan ve kalp rahatsızlığı geçiren Önder, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda aort damarında yırtık tespit edilen deneyimli siyasetçi, acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren zorlu bir operasyonun ardından Önder’in tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Kritik sağlık sorunu yaşadığı günün öğle saatlerinde, yani 14.20 sıralarında, İstanbul’da bir restorana tek başına gittiği ve burada bir süre yemek yediği belirlendi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Önder’in sakin bir şekilde yemek yediği ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği görüldü. O anlara ait görüntüler kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük ilgi gördü.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların yakın takibinde olduğu öğrenildi. Sevenleri ve siyasi dostları, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Önder’in bir an önce sağlığına kavuşması için dualar ediliyor.