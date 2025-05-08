Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açıldığını ifade etti. ABB yaptığı paylaşımda, "Sincan’da spora ve sağlıklı yaşama davetlisiniz!" ifadelerini kullandı

ABB'nin paylaşımı şu şekilde; "Sincan’da spora ve sağlıklı yaşama davetlisiniz! Başkent’e kazandırdığımız Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi kapılarını açtı! Yarı olimpik yüzme havuzu, kondisyon merkezi, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortuyla 7/24 hareket, enerji ve sağlık bu tesiste!"