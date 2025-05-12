Sincan Belediyesi tarafından organize edilen 4. Sünnet Şöleni başlıyor. Etkinlikten yararlanmak için 12-31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başvuruyu Sincan Belediyesi resmi sayfasından yapılabilecek. Kayıt başvurusunun kabul edilmesi için kriterler 4 yaş üzeri olmak ve Sincan ilçesinde ikametgah etmek olup, bu şartları taşıyan ailelerin başvurusu kabul edilecek.

"Kayıtlar başladı"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:" Müjde! Sünnet Şöleni kayıtlarımız başladı Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz Sünnet Şöleni için ön başvurular açıldı." şeklinde konuştu.