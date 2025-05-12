Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan bazı iller, yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü hava koşulları ile karşı karşıya kalacak. Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van illerinin güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışlar, yerel olarak şiddetli olacağı için, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ani rüzgar gibi olumsuz durumların yaşanma ihtimali bulunuyor. Bu tür hava koşullarının, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabileceği ve yerel yolların kapanabileceği de öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya ve dikkatli davranmaya çağırdı. Ayrıca, ani gelişebilecek kötü hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması ve gerekirse güvenli alanlara yönlendirilmesi önem taşıyor.