ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla taraflar, hafta sonu Cenevre'de bir araya gelerek bazı önemli maddelerde anlaşmaya vardı. Buna göre, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifeler 90 gün süreyle yüzde 145'ten yüzde 30'a indirilecek, Çin ise aynı dönemde ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.

Taraflar arasında bu anlaşmanın sağlanmasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yatırımcıların güvenli liman talepleri azaldı. Bu gelişmeler, altının ons fiyatında belirgin bir düşüşe yol açtı. Ocak-nisan döneminde yükseliş gösteren altının ons fiyatı, 21 Nisan'da 3 bin 500 doları test etmişti. Ancak, 5 Mayıs'ta 3 bin 434 dolara kadar yükselen altın, anlaşma sonrası sert bir şekilde düşmeye başladı. Bugün itibariyle altının ons fiyatı 3 bin 207 dolara gerileyerek mayıs ayında yüzde 2,2'lik bir değer kaybı yaşadı.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, anlaşmanın altının ons fiyatındaki düşüşü tetiklediğini ancak Çinli yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talebin bu düşüşü sınırladığını belirtti. Hussain, ABD ile diğer ticaret ortakları arasında yapılacak yeni ticaret anlaşmalarının, altına yönelik güvenli liman talebini azaltabileceğini ve fiyatları olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti.