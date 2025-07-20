2023 seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek dikkat çeken Sinan Oğan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre Oğan’ın, olası bir erken seçim ya da 2028 seçimlerinde MHP, DEM Parti ve HÜDA PAR ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceği ileri sürüldü.

İddianın kaynağına dair net bir bilgi bulunmazken, sosyal medyada ve bazı haber platformlarında konu geniş yankı buldu. Sinan Oğan cephesinden ise şu ana kadar herhangi bir yalanlama ya da doğrulama gelmiş değil.

Oğan yeniden gündemde!

Hatırlanacağı üzere, 2023 seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı’nın adayı olarak yüzde 5,17 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek vermiş ve bu tercih kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu. Oğan’ın isminin, yeni dönemde oluşabilecek farklı ittifak senaryolarında anılması, siyasi analizlerin de odağında yer alıyor. Ancak MHP, DEM Parti ve HÜDA PAR gibi farklı siyasi çizgilere sahip partilerle aynı safta yer alma olasılığı bazı kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sinan Oğan kimdir?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967’de Iğdır’da doğan Türk siyasetçi ve akademisyendir. Marmara Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Oğan, yüksek lisansını ve doktorasını uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Azerbaycan’da akademik görevlerde bulundu ve TİKA temsilciliği yaptı. 2011’de MHP’den Iğdır milletvekili seçildi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı’nın adayı olarak %5,17 oy aldı ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekledi. Oğan, evli ve iki çocuk babasıdır.