Olay, cuma günü gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Aralarında husumet olan iki grup, Kumlubel Parkı’nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Taşdelen ve Enes Öz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavganın sonrasında kaçan şüphelilerin Umut U. (35), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)-