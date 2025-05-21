Başrollerini Hakan Yılmaz ve İnci Taneleri dizisindeki Zerre karakteriyle yıldızı parlayan Orkuncan İzan'ın paylaştığı “Sıcak Büfe”, izleyicilere günlük hayatın stresinden uzak, kahkaha dolu dakikalar vadediyor. Komedi tutkunları için güzel bir haber de geldi: Film, 22 Mayıs Çarşamba günü ‘halk günü’ kapsamında indirimli olarak izlenebilecek.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Sıcak Büfe’nin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’a ek olarak şu isimler yer alıyor:

Bihter Dinçel

Deniz Hamzaoğlu

Barış Yıldız

Esra Kızıldoğan

Orhan Aydın

Ömer Kurt

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Filmin senaryosu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Uluslararası Yolculuk Devam Ediyor

Türkiye ve Azerbaycan'da yoğun ilgi gören Sıcak Büfe, 22 Mayıs'tan itibaren Avrupa sinemalarında da gösterime girecek. Komediseverlerin dört gözle beklediği film, yurt dışında da kahkahalarla karşılanmaya hazırlanıyor.