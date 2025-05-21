Çankaya Belediyesi Çayyolu Baharevin'de bulunan büyükler ile “İleri Yaş Bireylere Yönelik Teknoloji Kullanımı” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte TED üniversitesi öğrencileri ile baharevlerinde bulunan büyükler sohbetler gerçekleştirdi.

TED üniversitesinde okuyan öğrenciler, teknolojiye dair bilgi ve deneyimlerini büyüklerimizle paylaşırken; özellikle ileri yaş bireyleri hedef alan siber saldırıların ne olduğu, nasıl gerçekleştiği ve bu saldırılardan nasıl korunabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptılar.