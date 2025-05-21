Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen törenle Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni ana sponsoru ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Harun Erdenay, "Sponsorluklar basketbolun gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Hedefimiz basketbolu Anadolu’ya yaymak. Bu tür kaynaklar genç yeteneklerin yetişmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Final Four'da Tek Maç Vurgusu

Erdenay, 23 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tecrübeli spor adamı, “Ben de dörtlü finalde çok kez yer aldım. Tek maç usulüyle oynandığı için herkesin şansı eşit. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Berlin’de düzenlenecek Final Four’da Türkiye’yi temsil edecek ve bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.