Muşspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Karşıyaka taraftarları, futbolculara hesap sormak için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yolunu tuttu. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar ise takım içindeki huzursuzluğu gözler önüne serdi. Taraftarlar, maç öncesinde 7,7 milyon TL hak ediş ödendiğini ve 15 milyon TL’lik şampiyonluk priminin açıklandığını belirtirken, prim paylaşımı nedeniyle takım içinde gerginlik yaşandığını savundu.

Prim Dağılımı Tartışması Maçtan Önce Krize Neden Oldu

İddiaya göre, primlerin futbolcuların oynadığı maç sayısına göre dağıtılması kararına Enes Nalbantoğlu ve Yasin Ozan karşı çıktı. Muşspor maçından önceki gece yapılan toplantıda yaşanan gerginliğin ardından, maç günü soyunma odasında da İshak, Abdülkadir, Kadir ve Enes arasında tartışma ve kavgalar yaşandığı öne sürüldü.

Hakan Barış Kayıplarda, Enes İddiaları Yalanladı

Karşıyaka’da Hakan Barış’ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle Play-Off öncesi takımdan koptuğu iddiaları da sosyal medyada gündem oldu. Maç sonrası ise bazı futbolcuların taraftar tepkisinden dolayı tesislere giremediği ve kalabalığın dağılmasını beklediği öğrenildi. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden Enes Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Karşıyaka’da Kriz Derinleşiyor

23 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Karşıyaka’da, taraftarla futbolcular arasındaki güven krizi derinleşiyor. Yönetimin yeni sezona yönelik radikal kararlar alması beklenirken, camiada yeniden yapılanma çağrıları artıyor.