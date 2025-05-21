Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1412 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 45580 Ada, 2 Parsel, BODRUM KAT 1 NOLU BB Nolu Bağı ...

Adresi : Alsancak Mahallesi 2137. Sokak Yusuf Emre Apartmanı No:6/1 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 418,00 m2

Arsa Payı : 35/418

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ETİMESGUT BELEDİYESİ İMAR ARŞİVİ DOSYASINDA YER ALAN İMAR BİLGİLERİNE GÖRE KLASİK PARSEL KONUT ALANINDA,BOLK NİZAM,4 KAT OLACAK ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA UYGUN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.