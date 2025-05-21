Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesi vaat ettiği erken emeklilik düzenlemesi hayata geçiyor. 1 milyondan fazla Bağ-Kur’lu esnaf 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilecek. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, 2023 yılında yaptığı açıklamada bu düzenlemeyi desteklediğini belirtmişti. Akçam, yeni uygulamanın emlak sektörüne de canlılık getireceğini söyledi.

Bağ-Kur’lu küçük esnaf için beklenen erken emeklilik müjdesi geldi. Yeni düzenlemeyle, kuaför, bakkal, manav, pazarcı, tesisatçı gibi binlerce küçük esnaf için emeklilikte gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e indiriliyor. Böylece SSK’lılarla prim eşitliği sağlanacak ve yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkına kavuşacak.

HAKAN AKÇAM, 2023’TE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Söz konusu düzenleme, birçok meslek örgütü tarafından memnuniyetle karşılandı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, 2023 yılında yaptığı açıklamada bu yönde bir reformun gerekliliğine dikkat çekmişti.

Akçam o dönemde, “Küçük esnafın sırtındaki prim yükünün azaltılması hem sosyal adaletin tesisi hem de ekonominin geneline güven kazandırılması açısından büyük bir ihtiyaçtır. Esnaf geleceğini görebilmeli ki uzun vadeli yatırımlara yönelsin” ifadelerini kullanmıştı.

“GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ARTABİLİR”

Bugün gelinen noktada, Akçam düzenlemeyi bir kez daha olumlu karşıladı. Akçam, “Bu adım sadece sosyal güvenlik değil, ekonomik hareketlilik açısından da önemli. Erken emeklilik planlaması yapan bireyler, birikimlerini daha özgürce yönlendirebilir. Bu durum gayrimenkul piyasasında yatırım iştahını artıracaktır” dedi.

Akçam’a göre, erken emeklilikle birlikte hem bireysel konut alımı hem de ticari taşınmaz yatırımlarında gözle görülür bir canlanma yaşanabilir. Özellikle kira getirisi amacıyla yapılan yatırımların artması, piyasadaki durağanlığı kırabilir.

YENİ YASAYLA HEM SOSYAL ADALET HEM EKONOMİK CANLANMA

Akçam sözlerine şöyle devam etti:

“Emeklilik sisteminde yapılan bu eşitleme adımını, sosyal devlet anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendirirken hem küçük esnafa nefes olacak hem de emlak gibi bağlantılı sektörlerde yeni bir canlılık dalgası başlatacak.”

Yeni düzenlemenin Meclis gündemine önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Akçam’a göre bu reform, sadece bireylerin yaşam kalitesini değil, aynı zamanda ekonominin farklı sektörlerindeki dengeyi de olumlu yönde etkileyecek.