Şirketten yapılan açıklamaya göre Ptacek, yeni görevinde Renault’nun küresel ticari araç stratejisini yönetecek ve doğrudan yönetim komitesinde yer alacak.

Ptacek’in Hedefi: LCV Alanında Küresel Büyüme ve Yenilik

Yeni pozisyonunda Ptacek, Renault Master modelinin Avrupa genelindeki büyümesini hızlandırmayı ve 2026’da piyasaya sunulacak olan yeni nesil Trafic, Goelette ve Estafette modellerinin tanıtım sürecini yönetecek. Bu adımlar, Renault’nun ürün yenileşimi ve küresel genişleme hedefinin bir parçası olacak.

Ptacek ayrıca Renault’nun hafif ticari araç segmentinde Latin Amerika, Fas, Türkiye ve Hindistan gibi stratejik pazarlardaki büyüme planlarına da liderlik edecek. Avrupa’da ise Kurumsal Ortalama Yakıt Tüketimi (CAFE)performansının yönetimi Ptacek’in öncelikli sorumlulukları arasında yer alacak.

Jan Ptacek Kimdir?

Prag Teknik Üniversitesi mezunu olan Jan Ptacek, Fransa’daki Ecole des Mines ve Paris’teki üniversitelerde işletme eğitimi aldı. Renault Grubu’nda 30 yılı aşkın kariyer geçmişine sahip olan Ptacek; Çek Cumhuriyeti, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Romanya’da satış ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2023’ten bu yana Renault Group Türkiye’nin CEO’luk görevini yürütmekteydi.