2024 Aralık ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılan Mehmet Topal’ın yerine Adrian Mutu getirildi. Ancak Mutu yönetiminde takım play-off hattından uzaklaştı ve 9. sıraya kadar geriledi. Bu kötü gidişatın ardından yönetimin yoğun çabalarıyla Topal yeniden takımın başına geçti.

Küme Düşme Grubundan 3. Sıraya Taşıdı

Topal, ikinci döneminde Petrolul’u küme düşme grubundan alarak 3. sıraya taşıdı. Genel tabloda ise sezonu 9. sırada tamamladı. Genç teknik adam, toplamda 30 maça çıkarak 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

Avrupa Hayaline Ekonomik Kriz Darbesi

Petrolul Ploieşti, ligi Konferans Ligi ön eleme hattında tamamlasa da yüksek borçları nedeniyle Avrupa’ya katılamadı. Bu durum, Mehmet Topal’ın Avrupa sahnesinde teknik direktörlük yapma hayalini bu sezon için erteletti.

Rapid Bükreş ve Türk Takımları Topal’ın Peşinde

Başarılı performansı sonrası Romanya’nın köklü kulüplerinden Rapid Bükreş, Topal’a teklif yaptı. Petrolul yönetimi ise teknik direktörlerinin takımda kalması için yeni sezonda daha iyi şartlar sunma sözü verdi. Öte yandan Türkiye’den de birkaç Süper Lig ekibinin Mehmet Topal ile ilgilendiği öğrenildi.

Topal’ın hangi takımı tercih edeceği, futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.