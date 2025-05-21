CarrefourSA, Ata Bulvarı Atapark’ta yeni açılan Hiper formatlı marketiyle Bursa’da toplam 32 mağazaya ulaştığını duyurdu.

‘BURSA’DA GÜÇLÜ BİR YATIRIM ATAĞI BAŞLATTIK’

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Bursa, CarrefourSA’nın yatırım haritasında her zaman öncelikli şehirlerden biri oldu. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Bursa’da hizmete başlayan yeni hiper marketimiz, CarrefourSA Online Marketimiz ve bayilerimiz ile birlikte toplam 32 markete ulaşan hizmet ağımız ile şehrin dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Perakendeyi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırma vizyonumuzla hem Bursa’da hem de Türkiye genelinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Sezonda 80 farklı balık türü ve deniz mahsulünün yer aldığı taze balık reyonu, veteriner hekim kontrolünde hizmet veren yüzde 100 yerli besi ürünlerin satışa sunulduğu kasap reyonu, dünya mutfaklarından lezzetler, organik, vegan, glütensiz ve diyabetik ürünler, geniş ürün çeşidi ile kahve reyonu, kişisel bakım ürünleri ve gıda dışı ürün reyonlarının bulunduğu hiper market geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor.

“CarrefourSA’nın fırın hizmetiyle sunduğu kendi üretimi unlu mamuller, tazelik ve çeşitlilik açısından öne çıkarken; Lezzet Arası restoranı da dünya mutfaklarından seçenekler ve sağlıklı alternatifler sunan menüsüyle hiper markete değer katan özel bir lezzet alanı olarak konumlanıyor. Online market hizmeti, geniş otopark alanı, dijital teknolojilerle donatılmış akıllı kasa ve teraziler gibi olanaklarla da müşterilerine konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

“CarrefourSA Hiper’de yer alan Lezzet Arası Restoranı, 350 metrekarelik alanı ve kapsayıcı menüsüyle, dünya mutfaklarından seçenekleri ve sağlıklı alternatifleri bir araya getiriyor. Ev yapımı sulu yemekler, ızgaralar, meze ve salata büfeleri, müşterilerin kasap veya balık reyonlarından seçtiği ürünlerin şefler tarafından ücretsiz olarak pişirilip servis edilmesi, Lezzet Arası Restoranını alışverişle entegre bir gastronomi deneyimi haline getiriyor” ifadelerine yer verildi.