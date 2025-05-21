Trump’ın açıklamasına göre Altın Kubbe, uzay tabanlı sensörler, gelişmiş radar teknolojileri ve füze önleyici sistemlerle donatılacak. Sistem tamamlandığında, Amerika Birleşik Devletleri’ni ve müttefiklerini tüm yönlerden gelebilecek tehditlere karşı korumayı amaçlıyor.

Trump: “En Gelişmiş Sistem Olacak”

Trump, “Altın Kubbe’yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, bugüne kadar geliştirilen en ileri savunma sistemi olacak. Sistem tam anlamıyla devreye girdiğinde, sadece karasal değil, uzaydan fırlatılan tehditleri de etkisiz hale getirecek” ifadelerini kullandı.

Altın Kubbe Projesinin Maliyeti 175 Milyar Dolar

Projeye ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 175 milyar dolar olduğunu belirten Trump, sistemin kendi başkanlık dönemi sona ermeden hayata geçirileceğini de vurguladı.

Altın Kubbe Ne Zaman Devreye Girecek?

Net bir tarih verilmese de Trump, sistemin kısa sürede faaliyete geçeceğini ve ABD’nin savunma kapasitesini ciddi şekilde artıracağını belirtti.