İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 47 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonlar kapsamında; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüte finansal destek sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabancanın, örgütsel dokümanın ve dijital materyalin de ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." diyerek sürdürülen mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.