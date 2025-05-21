Trabzonspor’a Çifte Ceza: Kupa Seremonisine Katılmama ve Taraftar Olayları

14 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Trabzonspor – Galatasaray Türkiye Kupası Finali sonrası bordo-mavili kulüp, çeşitli gerekçelerle ağır yaptırımlara maruz kaldı:

Taraftar olayları nedeniyle 168.000 TL,

Kupa seremonisine katılmama gerekçesiyle 840.000 TL, Beklenen 'Adile' filminin perde arkasını anlattı İçeriği Görüntüle

Resmi sosyal medya paylaşımında “kurumları hedef alan ifadeler” nedeniyle 2.500.000 TL olmak üzere,

toplamda 3 milyon 508 bin TL para cezası kesildi.

Galatasaray’a 336 Bin TL Ceza, Merdiven Boşluğu Suçlamasından Ceza Yok

Final maçında sarı-kırmızılı taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne 336.000 TL ceza kesildi. Ancak "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" suçlamasından ise oy çokluğuyla ceza verilmemesine karar verildi.

Ertuğrul Doğan’a Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Cezai Yaptırım

PFDK, 12 Mayıs 2025 tarihinde Trabzonspor'un sosyal medya hesabı X platformu üzerinden yapılan paylaşımda “Futbolun ve kurumların itibarını zedeleyen açıklamalar” bulunduğu gerekçesiyle, kulübe para cezası verirken, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verdi.