Bayraktar, İskenderun maçındaki son düdüğün ardından yaşanan coşkulu anları paylaşarak, “Sarıyer efsane bir kulüp ve futbol kültürü olan bir semttir. 21 yıl sonra bu şampiyonluk geldi, müthiş bir coşku yaşadık. Rüyada mıyız gibi hissettik ama gerçekten hayallerin gerçekleştiği bir andı” dedi.

Yeni Yönetim, Takımı Hızla Şekillendirecek

Lig’e yükselen Sarıyer, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlıyor. Bayraktar, 1. Lig ile 2. Lig arasındaki farkları vurgulayarak, “1. Lig dinamikleri farklı. Birçok futbolcumuz 1. Lig tecrübesine sahip. Bu futbolcuları tekrar değerlendirebiliriz. Ayrıca 1. Lig’de yabancı futbolcu alımı mümkün, bu da takıma avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı. Bayraktar, yeni yönetimin hızlı bir şekilde planlamalar yapacağını ve uygun bir kadro kurarak Sarıyer’i başarıya taşıyacağını belirtti.

Stadyumun Fiziksel Koşulları Düzenlenecek

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, stadyumun 1. Lig için hazır olmadığını belirterek, “Stadyumumuzun aydınlatması oynamaya uygun değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hızlı bir şekilde çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki sezona kadar stadyumun eksikliklerinin tamamlanacağına inanıyoruz” dedi.

Sarıyer’in Geleceği Süper Lig’de

Bayraktar, Sarıyer’in Süper Lig için hazır olduğunun altını çizerek, “Sarıyer, Süper Lig’i hak eden bir kulüp. Geçmişte 13 yıl Süper Lig’de bulunmuş ve Türk futboluna birçok değerli oyuncu kazandırmış bir kulüp. Sarıyer’in Süper Lig’de olmasını istiyorum” diyerek kulübün hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.

Başkanlık Görevini Devretme Kararı

Başkanlık görevini bırakacağını belirten Bayraktar, kararını yorgunluktan değil, özel sebeplerden dolayı aldığını ifade etti. Bayraktar, “Yeni bir heyecan ve oluşum gerekiyor. Spor kulüpleri 100 yıllık kulüpler, hiç başkansız kalmaz. Benim görevim bitiyor ama Sarıyer Spor Kulübü, her zaman en iyi şekilde yönetilecektir” dedi.

Süper Lig’e Çıkmak Kolay Değil

Bayraktar, Süper Lig’e yükselmenin kolay olmadığını belirterek, “Süper Lig’e çıkmak, altyapısız bir şekilde ve kısa sürede gerçekleşebilecek bir şey değil. Süper Lig, güçlü kulüplerin ve şehir takımlarının yıllarca mücadele ettiği bir lig. 2. Lig’den 1. Lig’e çıkmak bile zor, 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmak ise daha da zor. Bu süreç kolay olmayacak” diyerek dikkatli ve gerçekçi bir bakış açısıyla hedeflerine ulaşmak istediklerini vurguladı.

Sarıyer’in Geleceği Parlıyor!

Sarıyer Spor Kulübü, şampiyonluk sonrası Süper Lig yolunda büyük bir adım atmış durumda. Başkan Salih Bayraktar, kulübün geleceği hakkında umutlu ve kararlı bir duruş sergiliyor. Sarıyer taraftarları, kulüplerinin 1. Lig’deki başarısının ardından, Süper Lig yolunda atılacak adımları heyecanla bekliyor. Gelecek sezon için yapılacak transferler ve stadyum düzenlemeleriyle Sarıyer, Süper Lig hedefini daha da yakınlaştırıyor.

Bu büyük başarı, Sarıyer Spor Kulübü’nün sadece tarihindeki bir dönüm noktası değil, Türk futbolunun önemli bir parçası olma yolundaki en büyük adım oldu. Sarıyer, hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerliyor!