Festival, tüm etkinlikleri ücretsiz olarak katılım sağlayacak şekilde sunuyor. Ziyaretçiler, okçuluk, binicilik gibi geleneksel sporlara katılabilecek, atölyelerde geleneksel sanatları deneyimleyebilecek. Ayrıca, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik özel etkinlikler de festivalde yer alacak. Hipoterapi, engelli sanatçılarla yapılan sahne gösterileri ve görme engelliler mangala turnuvası gibi aktiviteler, tüm katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatacak.

Aile Yılı’na Özel "Aile Obası" Kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl festivalde özel olarak "Aile Obası" alanı da kurulacak. Bu alanda, aileler geleneksel oyunlar oynayacak, kültürel etkinliklere katılacak ve unutulmaz anılar biriktirecekler. Ayrıca, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmeye yönelik rehberlik ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.

Dünya Kültürlerini Tanıyın

Festivalde, farklı kültürlerin tanıtıldığı sergi alanları yer alacak. Ziyaretçiler, çeşitli ülkelerin geleneksel sporlarını ve kültürlerini öğrenme fırsatı bulacak. Karabağ Atları’nın gösterileri ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin tanıtılacağı kıl çadırlarında yer alan oba yaşamı da festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında. Ayrıca, dünya mutfağından tatlar ve dünya kahvelerinin sunulacağı gastronomi alanı da ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Festival Programı ve Ziyaret Saatleri

Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 24-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Girişin tamamen ücretsiz olduğu festival, geleneksel sporlar, kültürel atölyeler, sahne etkinlikleri ve çocuk aktiviteleri ile İstanbul'da keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Sonuç:

Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporları, dünya kültürlerini ve sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirerek, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Aileler, çocuklar ve tüm ziyaretçiler için özel etkinlikler ve aktivitelerle dolu olan bu festival, İstanbul’un kültürel zenginliğini keşfetmek için eşsiz bir fırsat. Etkinliklerin ücretsiz olması, festivalin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve geleneksel sporlarla ilgili yeni nesillere bilgi aktarılmasına olanak tanıyacak.