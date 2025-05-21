Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon, 24 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka erteleme maçıyla tamamlanacak. Sonrasında ise play-in ve play-off maçlarıyla sezonun şampiyonu belirlenecek.

Darüşşafaka ve Semt77 Yalovaspor Lige Veda Etti

2023-2024 sezonunda Süper Lig’de son iki sırada yer alan Darüşşafaka Lassa ve Semt77 Yalovaspor, küme düştü. Türk basketboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Darüşşafaka, 29. sezonunda ikinci kez lige veda etti. Kulüp, 2018'de ULEB Avrupa Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Semt77 Yalovaspor ise, tıpkı 2021-22 sezonunda olduğu gibi, Süper Lig’de yalnızca bir sezon tutunabildi. Bu durum, Yalova temsilcisini, iki kez tek sezonluk performansla küme düşen 8. takım yaptı.

2024-2025 Sezonunda Süper Lig'de Mücadele Edecek Şehirler:

Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nde şu şehirlerden takımlar yer alacak:

İstanbul (7 takım)

Bursa (2 takım)

İzmir (2 takım)

Ankara, Denizli, Manisa, Mersin, Trabzon (1’er takım)

Tarihsel olarak ise İstanbul 25, Ankara 16, İzmir 9 takım ile Basketbol Süper Ligi’nde temsil edildi.

Basketbol Süper Ligi’nde Bir Sezonluk Maceralar

Basketbol Süper Ligi tarihinde bazı takımlar çıktıkları sezon ligde kalmayı başaramadı. Bunlar arasında:

Altay, Bakırköyspor, Bandırma Kırmızı, Best Balıkesir, Fethiye Belediyespor, Göztepe, Hilalspor, Kuşadası, İTÜ gibi kulüpler de bulunuyor.

Ayrıca TED Kolejliler, Süper Lig’e yükseldiği 3 farklı sezonda da ligde tutunamadı.