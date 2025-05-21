zmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla yargılanan 8 polis memuru, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada şok eden iddialar ortaya atıldı. Baba Ethem Büyükışık, “Oğlumu ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü” dedi.

Olay Yeri İncelemede İhmaller Zinciri

2018 yılında “yüksekten düşme” olarak kayıtlara geçen Dorukhan Büyükışık’ın ölümü, emekli Tümgeneral olan babası Ethem Büyükışık’ın yoğun çabalarıyla yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında görevli 8 polis memurunun, kamera kayıtlarını yeterince incelemediği, delil toplamada eksik davrandığı ve kayıtları muhafaza altına almadığı tespit edildi. Sanık polis memurları hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Polislerden Savunmalar: "Görüntüleri İzlemedik, Bel Fıtığım Vardı"

Sanık polislerden Atakan K., olay yerine yalnız gittiğini ve bel fıtığı nedeniyle üst kata çıkmadığını belirtirken, kamera görüntülerini izlemediklerini, sadece savcının talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini savundu. Olay yerinde görev yapan diğer polis memurları ise delillerin usulüne uygun toplandığını, biyolojik örneklerin alındığını ve olayın başta şüpheli görünmediğini ifade etti.

Ancak sanıklardan Fikret S., kamera kayıtlarını izlediğini ve olayı şüpheli bulduğunu belirterek, “Başkomiserim İsmail K. ‘Bu olay yüksekten düşme’ dedi, beni uzaklaştırdı” açıklamasında bulundu.

Baba Ethem Büyükışık: “Görür Görmez Cinayet Olduğunu Anladım”

Olay yeri fotoğraflarını mahkemeye sunan baba Ethem Büyükışık, oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia ederek, “Emekli generalim, yıllarca bilirkişilik yaptım. Gözyaşı birikmişti, başı demirlerin altındaydı. Yüksekten düşen biri böyle olmaz. Oğlumu ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü” dedi.

Delil Karartma ve Sahte Rapor İddiaları

Büyükışık, polislerin kamera kayıtlarını almadığını, MOBESE görüntülerinin yok edildiğini ve olay yeri raporlarının sahte olduğunu öne sürdü. Oğlunun ölümünün ardından 112 ekiplerinin “kalp krizi” raporu düzenlediğini ancak sonrasında inşaat sahiplerinin talebiyle “yüksekten düşme” raporu hazırlandığını söyledi. Adli Tıp raporlarında ise yüksekten düşmeye dair bulgu bulunmadığı vurgulandı.

Cinayet Soruşturması Başladı: 5 Kişi Hakkında Müebbet İstemi

Olayın şüpheli ölümden çıkarak cinayet dosyasına dönüşmesinin ardından 5 sivil hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, Dorukhan’ın başka bir yerde öldürülerek şantiyeye taşındığını, sırtına sert bir cisimle vurulduğunu belirtti.

“Bugün Buzdağının Sadece Tepesini Görüyoruz”

Mahkemeye seslenen baba Büyükışık, “Olay yerinde 30’dan fazla polis vardı. Cinayet büro da görevini yapmadı. Elinizdeki görevlendirme listeleri bile sahte. Bu dosyada görevini kötüye kullanma suçunu üstlenenler az ceza almak için bunu yapıyor. Gerçek faillerin yargılanması için mücadele edeceğim” dedi.

Dava Sürerken Gözler Yeni Delillere Çevrildi

Davanın ilerleyen duruşmalarında polis memurlarının ihmallerinin yanı sıra cinayet şüphesiyle açılan ana davanın detaylarının daha fazla gün yüzüne çıkması bekleniyor. Ailenin adalet arayışı sürüyor.