Finike'ye bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Ünal Uysal, dün sabah saatlerinde evinin penceresinden bahçeye bakınca birbirine sarılmış halde 2 yılan gördü. Uysal, cep telefonu kamerasıyla yılanların bu anlarını kaydetti. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yavuz, yılanların 'Montivipera xanthina' türü 'Şeritli engerek' olduğunu söyledi.

'GECE AKTİFTİFLER'

Bu türün zehirli olduğunu ancak kolay kolay insana saldırmadığını anlatan Doç. Dr. Yavuz, "Gececil bir tür. Gece aktiftirler. Fare ve benzeri zararlıların baş düşmanıdır. Çiftleşme ritüeli, çiftleşme dansı yapıyorlar" dedi. Diğer yandan 'Şeritli engerek' türünün Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'da yayılış gösterdiği, boylarının en fazla 1,5 metreye kadar ulaşabildiği, sıkıştırılmadıkça insanı ısırmadığı belirtildi. Yavru olanlarının bile bir yetişkini öldürebilecek kadar zehir taşıyan Şeritli engereklerin, dağlarda, ormansız ve taşlık yerlerde yaşadığı kaydedildi.