Antalya’nın Finike ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kaza, Finike ile Elmalı arasındaki kara yolunda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Araçta bulunan dört kişi kazada yaralandı.

Ağır Yaralı Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hatuni Uçgun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer üç kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.