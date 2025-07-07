Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in acı haberi Sultangazi'deki baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından şehit oldu. Şehit Ahmet Gültekin'in acı haberi Sultangazi'deki baba ocağına ulaştı. Haberi duyan yakınları ve komşuları şehidin evinin önüne koşarken, polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı. Şehit Ahmet Gültekin'in oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Gültekin'in cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.