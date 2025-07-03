Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını ve gazilere yönelik doğal gaz indirimi kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Bakan Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen iş birliği sayesinde hayata geçirilen yeni uygulamanın detaylarını aktardı.

"Şehit yakınları ve gazilerimizin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı" diyen Göktaş, bu düzenlemenin ilk kez uygulamaya alındığını vurgulayarak, “Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanlığı ile Ortak Çalışma

Yeni uygulamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan koordineli çalışma sonucu hayata geçirildiği belirtildi.

Bakan Göktaş, desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a teşekkür dileklerinde bulunurken, bu tür uygulamaların sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunun altını çizdi.

İndirim Kimleri Kapsıyor?

Yüzde 50 doğal gaz indirimi, şehitlerin birinci derece yakınları ile gazileri kapsıyor. İndirim, yalnızca konutlarda yapılan doğal gaz tüketimi için geçerli olacak.

Uygulamanın başvuru ve aktivasyon süreçleriyle ilgili detayların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Sosyal yardım politikaları kapsamında geliştirilen bu adım, kamuoyunda da memnuniyetle karşılık buldu.