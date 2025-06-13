Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gece saatlerinde İsrail'in İran'a saldırması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Yüksek gerilimi açık savaşa dönüştürmüştür"

Milletvekili Tanal'ın İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin paylaşımı şöyle: "İsrail’in İran’a doğrudan saldırı başlatması, bölgede zaten var olan yüksek gerilimi açık savaşa dönüştürebilecek tehlikeli bir adımdır. Savaş, iktidarların çıkarıdır; barış halkların hakkıdır! Uluslararası toplum bu saldırıya sessiz kalmamalıdır. Türkiye başta olmak üzere tüm ülkeler, BM nezdinde acil diplomatik müdahale çağrısı yapmalıdır. Aksi takdirde Orta Doğu’da yanacak kıvılcım, tüm dünyayı sarabilecek yeni bir felakete dönüşebilir." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında başkent Tahran'da beş kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktardı. İran devlet medyası, saldırılarda altı nükleer bilimcinin öldüğünü bildirdi.