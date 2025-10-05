Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havayla girecek. Salı gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkili olacak. Yer yer gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Başkent Ankara’da ise salıdan itibaren havalar serinlemeye başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 18-20 dereceye kadar gerilerken, gece 5-8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Haftanın ortasında kısa süreli yağış geçişleri de görülebilir.