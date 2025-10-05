Kars ve Iğdır’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırılarını protesto etmek ve savaşın mağdur ettiği Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla ‘Filistinli çocuklar için çiz’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, yere serilen dev tuval üzerine Filistin bayrağı, barış sembolleri ve Gazze'ye destek mesajları çizdi.

Kars İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde ‘Filistinli çocuklar için çiz’ etkinliği, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde gerçekleştirildi. Kaldırıma serilen 250 metre uzunluğunda tuvale çocuklar resimler çizdi. Filistin bayrağı, barış sembolleri ve Gazze'ye destek mesajları çizen katılımcılar, Gazze’de yaşananların son bulmasını temenni etti. Ellerine aldıkları boya kalemleriyle çocuklardan bazıları duygu ve düşüncelerini şiir ve sözlerle tuvale aktardı. Bazı çocuklar tuvale ‘Savaşa hayır çocuklar ölmesin’ yazarken, bazıları savaşın mağdur ettiği çocukları evine davet etti. Çocukların yaptığı çizim ve yazdığı mesajlar gün boyunca sergilendi. Etkinlik, hem katılımcılardan hem de çevredekilerden büyük ilgi gördü.

‘250 METRE RULO TUVAL AÇTIK’

Kars İHH Başkanı Halil İbrahim Avcı, etkinliğin amacının Filistin halkına özellikle de savaşın ortasında kalan çocuklara manevi destek vermek olduğunu belirterek, "250 metre uzunluğunda bir rulo tuval açtık. Boya malzemelerimizi hazırladık ve genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi davet ettik. Amacımız çocuklarımızın Gazze dendiğinde ne hissettiklerini ne düşündüklerini ortaya koymalarıydı. Bu duygularını resimle, şiirle veya sözlerle tuvale yansıttılar. Bizler burada vicdan sahibi bireyler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Şiyan Barış Aydın ise "Filistin'den gelmek isteyen misafirlerimizi ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet" dedi.

Iğdır Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe ise Vali Ercan Turan, kurum müdürleri, vakıf gönüllüleri ve çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, yaklaşık 200 metrelik rulo kağıt üzerinde Filistinli çocukların hayallerini resmetti. Etkinliğe gelen çocuklar da yere serilen kağıda Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek mesajları yazdı. Ayrıca çocukların yaptığı kağıt gemiler, etkinlik sonunda millet bahçesindeki göle bırakıldı.

Iğdır Valisi Turan, “Çocuklarımız burada anlamlı etkinlikler yapıyor. Sivil toplum örgütlerimiz aktif şekilde görev alıyor. Iğdır halkımın göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Orada (Özgürlük Filosu) yiğitlerimiz hukuka aykırı şekilde esir alındı ama devletimizin çabalarıyla inşallah kurtarılacaklar” dedi.