Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Nurcan Altınok'un kafasına, şarkı söyleyip davetlilerle oynarken konseri görüntüleyen dron çarptı.

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ve Batı Antalya Gençlik Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri,iki gün sürdü. Festivalin ilk gününde mahalle sakinleriyle festivale katılanlar halk oyunu ve yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin son gününde oyun ve yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinlikte Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde sanatçı Nurcan Altınok konseri dözünlendi. Altınok, sahne önünde şarkı söyleyip davetlilerle oynarken kafasına dron çarptı. Operatörün dron ile sahneyi görüntülerken yaşanan kazada Altınok, 'Gitti kafam' sözüyle, şaşkınlığını dile getirdi. Sanatçı daha sonra şarkısına ve oyununa devam etti.