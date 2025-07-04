Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan ikinci tur müzakerelerde varılan anlaşmalar doğrultusunda bugün karşılıklı olarak esir değişiminin yapıldığını açıkladı. Bakanlık, Kiev kontrolündeki bölgelerden bir grup Rus askerinin ülkeye döndüğünü bildirirken, karşı tarafa da bir grup Ukraynalı askerin teslim edildiğini kaydetti. Şu anda Rus askerlerin Belarus’ta bulunduğu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sağlandığı ve tedavi için Rusya’ya sevk edilecekleri belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından takas sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreci sağlayanlara teşekkür etti.