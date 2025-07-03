Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı ifadeler nedeniyle Sözcü TV ve TELE1 hakkında üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Leman dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa karikatürlerinin ardından Sözcü TV’de yayınlanan ‘Para Politika’ programında Dr. Murat Kubilay’ın “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ifadesi üzerine inceleme başlatıldı. RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı rapor doğrultusunda bu ifadenin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duygusu yaratıcı olduğu, milli ve manevi değerlerle çeliştiği tespit edildi. Ayrıca, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ve “İslam’ın siyasileştirilmişliği” gibi ifadelerin toplumsal barışı tehdit ettiği ve ciddi ayrımcılığa yol açabileceği belirtildi.

Bunun üzerine, Sözcü TV’ye söz konusu yayının toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ile birlikte program durdurma yaptırımı uygulandı.

TELE1’e ‘Cunta Başkanı’ İfadesi Nedeniyle Ceza

TELE1 kanalında yayımlanan ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin tekrar tekrar ekrana getirilmesi ve “Cunta Başkanı” ifadesinin altyazılarla meşrulaştırılmaya çalışılması üzerine RTÜK harekete geçti.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1’e de üst sınırdan idari para cezası verdi.