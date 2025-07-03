Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlikler nedeniyle geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucu Belözoğlu, görevine devam etme kararı aldı.

Antalyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu’nun kulübe olan bağlılığı ve zor dönemde üstlendiği rol vurgulanarak, yeni sezon için birlikte çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Belözoğlu ise yaptığı açıklamada, taraftarın ve camianın desteğinin kararında etkili olduğunu belirterek, "Antalyaspor’u ayağa kaldırma niyeti çok kıymetli. Planlarımızın hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Helikopterle Tesislere Geldi!

Emre Belözoğlu, bugün Antalyaspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşen ilk antrenmana helikopterle iniş yaparak katıldı. Bu dikkat çekici gelişme, hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kulüpte Krizden Birlik Mesajına

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin de istifa kararı alması ve olağanüstü genel kurul sürecine gidileceğini açıklamasıyla sarsılan kulüp, Emre Belözoğlu’nun dönüşüyle birlikte yeniden toparlanma sinyalleri veriyor.