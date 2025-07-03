Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'nın İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, 2025-2026 sezonu için Roma'ya 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşma kapsamındaki şartların yerine gelmesi durumunda, transfer kalıcı hale gelecek ve Beşiktaş, Roma’ya 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücretin 2026’dan 2030’a kadar taksitlerle ödeneceği belirtildi.

Tammy Abraham’ın Maaş Detayları:

2025-2026: 6 milyon avro

2026-2027: 6,5 milyon avro

2027-2028: 7 milyon avro ‘Kenede erken ve doğru müdahale bulaş riskini azaltıyor' İçeriği Görüntüle

2028-2029: 7 milyon avro

İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla yeni bir sayfa açarken, siyah-beyazlı taraftarlar da bu flaş transferle büyük heyecan yaşadı.

Beşiktaş’ta Hedef Yine Şampiyonluk

Abraham transferiyle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, Süper Lig’de şampiyonluk hedefini yeniden gündeme taşıdı. Avrupa kupaları hedefiyle kadro yapılanmasına devam eden kulüp, bu transferle önemli bir mesaj verdi.