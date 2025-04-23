Haber: Hikmet Dönmez

19 Nisan Cumartesi günü yapılan açılışa, çok sayıda sanatçı, şair, yazar ve dostları katıldı. Açılışın ardından bir de kokteyl veren Ecevit, ziyaretine gelen resim severlerle ve dostlarıyla fotoğrafları ve hikâyeleri hakkındaki bilgiler paylaştı. Mersin doğumlu olan Ecevit; Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Resim ve Konstrüksiyonu Ana Bilim Dalı okudu. İlkokul yıllarından buyana resme ilgisi olan Ecevit, 2006 yılında emekli olduktan sonra resim çalışmalarına ağırlık verdi.

Yüzün üzerindeki yağlı boya, kuru pastel, karakalem ve cam altı çalışmasından oluşan sergi saat:10.00 ile 18,00 arasında 27 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacaktır.