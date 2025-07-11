Terör örgütü PKK’nın 30 kişilik bir grubunun bugün silah bırakması bekleniyor. Gazeteci Barış Terkoğlu, törenin detaylarına ilişkin dikkat çekici bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 kişilik bir grup silah bırakacak, ama bu görüntüler canlı yayınlanmayacak. Gazeteciler tören alanına alınmayacak. Onlara bir ekran üzerinden gecikmeli izletilecek" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Tartışma Yarattı!

Bu açıklama, törenin şeffaflığına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Güvenlik ve propaganda dengesi açısından böylesi önemli bir törenin kamuoyundan gizli gerçekleştirilmesi, kamuoyunda tartışma yarattı.

Törenin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği konusunda resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak Terkoğlu’nun paylaşımı, sürecin belirli bir plan dahilinde yürütüldüğünü gösteriyor. Silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelerin, ilerleyen saatlerde yetkili kurumlar tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.