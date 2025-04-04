GONCAGÜL KONAŞ

Sivas Madımak katliamının 32. Yılında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) önünden Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen eylemciler, polis barikatına takıldı. Barikatın aşılmasına izin verilmemesi üzerine eylemciler oturma eylemi yaparak protestolarına devam etti. Basın açıklamasını gerçekleştiren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, “Katiller serbest bırakıldı! Duydunuz değil mi? Katiller serbest bırakıldı!” diyerek yapılan adaletsizliğe dikkat çekti.

“ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cuma Erçe, Sivas Madımak Katliamının üzerinden 32 yıl geçtiğini hatırlatarak, “32 yıldır sokak sokak, meydan meydan, mahkeme mahkeme adaleti aradık ve talep ettik. 32 yıl boyunca 'Sivas için Adalet, Herkes için Adalet' diye diye bugünlere geldik. Bugün bu talebimizi bir kez daha haykırmak için buradayız.” dedi.

Adaletin ayaklar altına alındığını ve hukukun bir siyasi silaha dönüştüğünü belirten Erçe, “Biz biliyoruz ki, katliamlarla yüzleşilmeden ve katliamcı zihniyetten hesap sorulmadan, yani tam anlamıyla bir hesaplaşma yaşanmadan bu ülkeye ne barış, ne demokrasi ne de adalet gelecektir.” ifadelerini kullandı.

“KATİLLER SERBEST BIRAKILDI”

Sivas Katliamı faillerinin serbest bırakılması kararına tepki gösteren Erçe, “2 Temmuz'da Sivas'ta insanlığa karşı en ağır suçlardan birini işleyen katiller serbest bırakıldı! Duydunuz değil mi? Katiller serbest bırakıldı” diyerek karara sert tepki gösterdi. “Bu karar, yalnızca hukukun içine düştüğü durumu değil, aynı zamanda rejimin nereye savrulduğunun açık bir göstergesidir.”

“HUKUKSUZLUKLARA KARŞI DİRENECEĞİZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak 33 gün süren adalet nöbetlerini tamamladıklarını belirten Erçe, “Ancak, adalet arayışımız ve mücadelemiz asla bitmeyecek ve katliamlarla hesaplaşıncaya kadar devam edecektir” dedi. “Biz biliyoruz ki, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta yaşanan acılar unutulmadı. Aynı zihniyet bugün de memlekette hukuku ve adaleti tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanıyor, demokratik tepkisini gösteren insanlar tutuklanıyor, sesini yükselten herkes susturulmaya çalışılıyor.”

“BU MEMLEKET BİZİM, TESLİM OLMAYACAĞIZ”

“Gençler sokakta, meydanlarda, kampüslerde direniyor! Onların cesareti, bizlere bir kez daha umudu ve mücadeleyi hatırlatıyor. Gençler diyor ki: 'Bu memleket bizim, bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız!” diye konuşan Erçe, hukuksuzluklara boyun eğmemeye devam edeceklerini belirtti.

Son olarak, “Sivas'ı unutmadık, unutturmayacağız! Halkın iradesine sahip çıkıyoruz! Adalet istiyoruz, hemen şimdi!” diyerek sözlerini tamamladı.