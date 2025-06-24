Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün istifasının ardından, kurula yeni atamalar gerçekleştirildi. PFDK Başkanlığı’na Başbuğ Pınarbaşı getirilirken, üyeliklere Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin’in de görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Yeni görevlendirmelere ilişkin yapılan duyuruda, görevinden ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür edilirken, yeni PFDK Başkanı ve üyelerine başarı dileklerinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.



PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın… — TFF (@TFF_Org) June 23, 2025