ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'da bulunan ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırıya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump,saldırıyı beklediklerini ve gerçekleşen saldırının zayıf olduğunu aktardı, ABD'nin ise son derece etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi.

İran için ise 'nefretin sona ermesini umduğunu paylaştı.

Donald Trump, "İran, nükleer tesislerini yerle bir etmemize resmî yanıtını verdi, oldukça zayıf bir yanıt oldu, beklediğimiz gibiydi ve buna son derece etkili bir şekilde karşılık verdik. Toplam 14 füze ateşlendi, bunlardan 13’ü düşürüldü, 1’i ise “serbest bırakıldı” çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu. Memnuniyetle bildiriyorum ki HİÇBİR Amerikalı zarar görmedi ve neredeyse hiçbir maddi hasar meydana gelmedi. En önemlisi, İran’ın içini boşalttığını söyleyebiliriz; umarız bundan sonra artık NEFRET sona erer." dedi.

Teşekkür etti

Trump, İran ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al-i Sani'ye teşekkür etti. "İran’a ayrıca saldırıdan önce bizlere erken bilgi verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Belki artık İran, bölgedeki Barış ve Uyum yönünde ilerleyebilir; ben de İsrail’in aynı yönde adım atmasını güçlü şekilde teşvik edeceğim. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim! Katar’ın son derece saygın Emiri’ne, bölgeye barış getirme çabaları doğrultusunda yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bugün Katar’daki Amerikan Üssüne yönelik saldırıya ilişkin olarak, memnuniyetle bildiririm ki; hiçbir Amerikalının öldürülmediği ya da yaralanmadığı gibi, en önemlisi, hiçbir Katarlı da hayatını kaybetmemiş ya da yaralanmamıştır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerine yer verdi.