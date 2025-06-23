Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda (PFDK) önemli bir görev değişikliği yaşandığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk ile birlikte Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin’in istifa ettikleri bildirildi.

Demirtürk’ün görevinden ayrılmasının ardından PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı’nın atandığı belirtilirken, kurul üyeliklerine ise Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın’ın getirildiği açıklandı.

Açıklamada, “Sayın Başbuğ Pınarbaşı, Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın’a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sundukları katkılardan dolayı Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin’e teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.