Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, İstanbul'da Bahçeşehir Koleji ile oynadığı erteleme maçında büyük bir fırsat kaçırdı. Maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk periyotta 31 sayı atan Aliağa ekibi, ikinci yarıda skorda ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle hücumda zorlanan Petkimspor, 21 sayılık bir avantajı koruyamayarak maçı 77-75 kaybetti.

Bu mağlubiyetle, son 6 haftaya 9 galibiyetle giren Petkimspor, düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı. Ligde kalma mücadelesi veren Aliağa ekibi, pazar günü İzmir derbisinde kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan Karşıyaka ile kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele, hem Petkimspor’un ligde kalma yolundaki şansını hem de Karşıyaka’nın Play-Off hedeflerini belirleyecek.