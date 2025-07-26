Çorumda henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i ağır, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.