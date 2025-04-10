Dünya Parkinson Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Güven Çayyolu Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Makbule Deniz Borucu, hastalıkla ilgili yaygın yanlış anlayışlara dikkat çekti. Borucu, “Parkinson hastalığı yalnızca titreyen ellerle sınırlı değildir.

Harekette yavaşlama, yüz ifadelerinde azalma, küçük adımlarla yürüme ve koku alma duyusunun zayıflaması gibi belirtiler de hastalığın erken evresinde görülebilir. Ayrıca, Parkinson hastalığının sadece yaşlılara ait bir hastalık olarak görülmesi yanlıştır. Bu hastalık, genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Erken dönemde göz ardı edilen belirtiler, tanının gecikmesine ve hastalığın ilerlemesine yol açabilir,” dedi.

Tedavi sürecinin başarısının, hastalığın ne zaman teşhis edildiğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Borucu, şöyle devam etti:

“Hastalığın tamamen tedavi edilmesi mümkün olmasa da, erken aşamalarda başlanan tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve kişinin yaşam kalitesi korunabilir. Parkinson, yalnızca fiziksel etkilerle sınırlı bir hastalık değildir.

Zamanla hastalar, sosyal çevrelerinden uzaklaşabilirler. Bu nedenle, hem psikolojik hem de sosyal destek, tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır. Ailelerin desteği, tedavi sürecinde kritik bir rol oynamaktadır.”