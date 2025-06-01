GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’de sağlık çalışanlarının hak mücadelesine yeni bir soluk getirecek olan Tıbbiyeliler Sendikası, başkent Ankara’da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti. Sendikanın Genel Başkanı Dr. Ziya Aygün, yalnızca bugünün değil, geleceğin hekimliği için de mücadele edeceklerini belirterek, sendikanın ideolojiler üstü bir yaklaşımla hekim haklarını savunacağını söyledi. Aygün, “Bu sendika yalnızca bir tabela değil, sahadaki emeğin ve umudun sesi olacak.” diyerek sağlık çalışanlarının artık yalnız olmadığını ifade etti.

“BUGÜN YALNIZCA BİR SENDİKANIN KURULUŞUNU İLAN ETMİYORUZ”

Basın toplantısında konuşan Aygün, sözlerine Cumhuriyet tarihinden bir örnekle başladı. “Bugün burada yalnızca bir sendikanın kuruluşunu ilan etmek üzere bir araya gelmedik. Bugün, Cumhuriyet’in kalbi başkent Ankara’dan, bu topraklarda asırlardır süregelen hekimlik mirasına sadakatle sahip çıkmak için yola çıkıyoruz.” diyen Aygün, Tıbbiyeliler Sendikası’nın yalnızca bir tabela değil, sahadaki emeğin ve umudun sesi olacağını ifade etti.

“BİZ BU SESSİZLİĞİ BOZMAK İÇİN BURADAYIZ”

Hekimlerin yaşadığı zor koşullara vurgu yapan Aygün, “Bu sendika, tedaviden şifaya giden o hastane koridorlarında, gece gündüz fark etmeksizin mutlulukla dolan gözleri görmenin sevincini bilenlerin sesidir.” dedi. Aygün, aynı zamanda hekimlerin zaman zaman maruz kaldığı şiddet ve yalnızlığa da dikkat çekerek, “Bazen tarifsiz acıların şahidi, bazen bir şiddetin hedefi, bazen ise sadece sessizliğe gömülmüş bir kalbin yankısıdır. İşte biz, bu sessizliği bozmak, bu emeği ve umudu sahipsiz bırakmamak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

“İLHAMIMIZI HİKMET BORAN’DAN ALIYORUZ”

Konuşmasında tarihî bir gönderme de yapan Aygün, “İstiklal ateşinin tutuştuğu Sivas Kongresi’ne üç Tıbbiyeli göndermek istediler, ama ceplerindeki para yalnızca birinin yoluna yetebildi. O bir kişi, Hikmet Boran’dı. Henüz bir öğrenciydi, yüreğinde bir milletin yüküyle Mustafa Kemal Paşa’nın karşısına geçti ve titremeden haykırdı: ‘Paşam, biz buraya mandayı kabul etmeye değil, vatanı kurtarmaya geldik.’ İşte biz o ruhtan ilham alıyoruz.” diyerek sendikanın ideolojik bir yönü olmadığını, ancak tarihi mirasa sahip çıktığını vurguladı.

“HEKİMLER YALNIZLAŞTIRILIYOR, HEDEF GÖSTERİLİYOR”

Aygün, hekimlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ise şöyle sıraladı: “Yoğun çalışma koşulları, artan şiddet olayları, değersizleştirilen emek ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan meslek algısı. Bu ülkenin en aydınlık, en ahlaklı ve en merhametli çocukları, maalesef ki yine bu ülkenin en çok hakarete maruz kalan, hor görülen ve bazı egoların doyurulması için hedef tahtasına haline getirilen bireyleri haline geldi.”

“TEK GÜNDEMİMİZ HEKİMLİK”

Sendikanın çizgisinin net olduğunu ifade eden Aygün, “Suni gündemlerin, ayrıştırıcı tartışmaların, politik kutuplaşmaların dışında bir çizgide; yalnızca hekim odağında çalışan, mesleğin itibarını öne çıkaran, çözüm üreten, hakkı cesaretle savunan bir sendika hayal ettik” dedi. “Hiçbir ideoloji, hiçbir etiket, hiçbir siyasi kimlik biz hekimlerin yaşadığı gerçekleri görünmez kılamaz. Çünkü bizim tek bir gündemimiz var: Hekimlik.” ifadeleriyle sağlık çalışanlarının siyaset üstü bir bakışla temsil edileceğini belirtti.

“ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ”

Aygün, sendikanın kuruluş motivasyonunu şu sözlerle açıkladı: “Biz bu yola, sabaha karşı mesleğine küsmemek için gözleri dolan genç bir asistan hekimin kırgınlığından, sırf işini yaptığı için tehdit edilen bir acil hekiminin suskunluğundan, aile bütünlüğü sağlanamayan bir hekimin umutsuzluğundan çıktık. Ve dedik ki: Artık susmayacağız. Artık görmezden gelinmeyeceğiz. Artık yalnız değiliz.”

“YARININ HEKİMLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Tıbbiyeliler Sendikası’nın sadece bugünün değil, geleceğin hekimliği için de çalışacağını belirten Aygün, “Bilime, liyakate, etik değerlere ve hekimlik sanatına sahip çıkan bir yapıyla özlük haklarını, mesleki bağımsızlığı, güvenli çalışma koşullarını kararlılıkla savunacak. Hekim, ne sistemin çarklarında ne de politik hesapların gölgesinde ezilmeyecek.” dedi.

“BİR OLMANIN ZAMANI”

Aygün, konuşmasının sonunda meslektaşlarına seslenerek, “Bizlerle aynı yollardan yürüyemediği için engellemek isteyen, bizlerin nelerden geçtiğini bilmeyen ya da bilmek istemeyenlere aldırış etmeksizin hak ettiklerimizi almak için bir olmanın tam zamanıdır.” dedi.

Tıbbiyeliler Sendikası, önümüzdeki dönemde sağlık çalışanlarının taleplerini dile getirmeye, meslek onurunu savunmaya ve sağlık sisteminin daha adil bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.